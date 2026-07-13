Morbidno! Oskrnavljeni grobovi u Mostaru, bačena u svinjska glava - Na groblju Liska i nacistički simboli (FOTO)

Na groblju Liska harem u Mostaru oskrnavljeno je više grobova, a novinar Sanel Kajan na društvenim mrežama objavio fotografije na kojima se vide uznemirujući prizori.

Na fotografijama se, prema navodima, vidi svinjska glava postavljena na jednom mestu, kao i nacistički simboli - svastika i broj 88, koji se u neonacističkoj simbolici povezuje sa pozdravom "Hajl Hitler".

"Užas koji proživljavaju porodice ljudi sahranjenih u Liska haremu dostigao je granice nepodnošljivosti. I niko da nas zaštiti! Pozivam Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona da hitno reaguje, provede temeljnu istragu i pronađe počinioca ili počinioce ovog gnusnog nedela. Godinama se iživljavaju nad nama. Decenijama!", napisao je Kajan.



"Šta još treba da se dogodi da nadležni konačno reaguju? Šta treba da se desi da Liska harem bude zaštićen, da se zaustavi njegovo skrnavljenje i da porodice ukopanih konačno pronađu mir i spokoj?Tražimo samo ono što bi u svakom civilizovanom društvu moralo da se podrazumeva - zaštitu mrtvih i mir njihovih porodica.", piše u objavi Kajana.

Autor: D.B.