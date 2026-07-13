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Devojka u bolnicu donela telo MRTVE BEBE! Horor u Podgorici: Tvrdi da se porodila kod kuće, pokrenuta HITNA istraga

Izvor: Pink.rs/Vijesti, Foto: Pixabay.com, pink.rs ||

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici i policija istražuju okolnosti pod kojima je došlo do smrti novorođenčeta nakon što se majka, navodno, porodila kod kuće.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", devojka stara 26 godina sinoć je, tri sata posle ponoći, u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) donela telo tek rođene bebe.

Devojka je lekarima rekla da se porodila kod kuće.

Iz KCCG su slučaj prijavili policiji, nakon čega je obavešten i dežurni tužilac.

Zbog istrage, tužilac je naredio da se obavi obdukcija novorođenčeta.

Autor: Iva Besarabić

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