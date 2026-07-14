Akcija spasavanja na Durmitoru: Državljanka Poljske povređena tokom planinarenja, pomoć stigla u poslednjem trenutku

Prava drama odigrala se na Durmitoru u reonu Lokvice kada se tokom planinarenja povredila državljanka Poljske.

Na teren je odmah upućena ekipa vatrogasaca-spasilaca koji su locirali i stigli do povređene turistikinje.

"Na teren je upućena ekipa od četiri vatrogasca-spasioca. Državljanka Poljske je povredila nogu, uspešno je zbrinuta i evakuisana na bezbedno", kažu za RINU u Službi za zaštitu i spašavanje Nikšić.

Nadležni još jednom apeluju na sve posetioce na Durmitoru da budu jako pažljivi i oprezni tokom planinarenja. Da prate markirane staze i na planinarenje da kreću u adekvatnoj obući.

Autor: S.M.