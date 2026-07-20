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Neverovatna nesreća u Hrvatskoj! Ženu pogodio grom dok je nosila suncobran

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Ženu je pogodio grom u kampu na ostrvu Krk, saznaje portal 24sata.

Čitaoci koji su se javili redakciji opisali su detalje drame.

"Grom je pogodio ženu dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se zatekao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku", ispričao je jedan od očevidaca.

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka potvrdili su da je pacijentkinja primljena u Objedinjeni hitni bolnički prijem.

"Pacijentkinja je zbrinuta i trenutno se nalazi u jedinici intenzivne nege, gde se sprovode svi neophodni postupci lečenja", saopštili su iz KBC-a Rijeka.

Autor: S.M.

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