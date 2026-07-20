DRAMA U HRVATSKOJ! U toku potraga za trojicom stranaca: Juče su ušli u Savu i nestali

U toku je potraga za trojicom stranih državljana koji su juče oko 16 sati ušli u reku Savu na području Okunšćaka u opštini Rugvica.

U potrazi učestvuju DVD Rugvica i nadležne službe, objavljeno je iz dobrovoljnog vatrogasnog društva,preneli su hrvatski mediji.

Nadležni su pozvali građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku osoba da se jave na broj 099 819 1778 ili obaveste policiju na broj 192 odnosno Centar 112.

"Svaka informacija može biti od velike pomoći", poručili su iz DVD Rugvica i pozvali građane da podele objavu kako bi došla do što većeg broja ljudi.

U potrazi učestvuje Specijalistički tim za spasavanje na vodi Hrvatskog Crvenog krsta sa specijalnim spasilačkim plovilom "RescueRunner", potvrdila je upravnica Službe spasavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Silvana Radovanović.

Portparol HGSS Petar Prpić potvrdio je da je upravo u potragu uključena i HGSS stanica Novska.

Iz HGSS su potvrdili da je potraga započela tokom dana. Razmatra se mogućnost angažovanja dodatnih snaga koje bi pretraživale reku nizvodno.

Autor: Marija Radić