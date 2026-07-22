Drama u Crnoj Gori! Veliki požar iznad Bara vidi se čak iz Sutomora, plamen gutao šumu cele noći (VIDEO)

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Izvor: RTCG, Foto: Tanjug AP/Leo Correa ||

Vatrogasci su tokom noći radili na lokalizaciji i gašenju požara.

Na brdu Lisinj, u mestu Podi kod Bara, u noći između utorka i srede izbio je požar koji je zahvatio nisko rastinje, zbog čega su barski vatrogasci intervenisali nakon ponoći.


Komandir Službe zaštite i spašavanja Bar, Aco Vulević, kazao je za Primorski portal da su odmah po prijavi požara na teren upućena tri vatrogasna vozila.


Za sada nema informacija o uzroku izbijanja požara, niti da je vatra ugrozila stambene objekte ili pričinila veću materijalnu štetu. Vatrogasci su tokom noći radili na lokalizaciji i gašenju požara.


Vatra je vidljiva sa velike daljine. Postoji mogućnost da je grom izazvao požar, a jak vetar otežava situaciju.

Autor: S.M.

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