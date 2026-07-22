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Nevreme u Severnoj Makedoniji: Povređeno više od 30 osoba, 300 trafostanica bez struje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/STA/SERGEJ KOTNIK ZAVRL ||

Zbog posledica jake oluje koja je protekle noći pogodila Severnu Makedoniju pomoć je u skopskim bolnicama zatražilo više od 30 povređenih osoba, a bez struje je i dalje oko 300 trafostanica širom zemlje, saopštili su zvaničnici.

Ministar zdravlja Sašo Klekovski je saopštio da su svi povređeni u stabilnom stanju, i da su blagovremeno dobili medicinsku pomoć, prenosi Telma.

Direktor skopske gradske opšte bolnice "Sveti Naum Ohridski" Nebojša Nastov je izjavio da je 11 pacijenata koji su zadobili povrede tokom nevremena primljeno na Traumatološku kliniku u Skoplju, a da je 22 pacijenta primljeno u gradsku bolnicu.

Kako je saopšteno, nekoliko zdravstvenih ustanova širom zemlje takođe je oštećeno tokom nevremena, tako što je vetar odnosio deo krovne konstrukcije, ili zbog palog drveća.

Foto: RINA

Nevreme koje je pogodilo nekoliko gradova u Severnoj Makedoniji dovelo je do oštećenja trafostanica i nekoliko stotina oborenih stubova, zbog čega je sinoć 2.308 trafostanica Elektrodistribucije ostalo bez struje.

Nestancima struje najviše su bili pogođeniji delovi Skoplja, Kumanova i Kočana a prema saopštenju državne Elektrodistribucije trenutno je još oko 300 trafostanica širom zemlje i dalje bez struje, jer oborena vegetacija na mnogim mestima potpuno blokira pristup i dodatno otežava rad.

Autor: Marija Radić

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