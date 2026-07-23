Sezona u Budvi bolja nego prošle godine! Direktorka marketinga Budvanske rivijere: Traži se mesto više na Slovenskoj plaži (VIDEO)

Turistička sezona u Budvi u punom je jeku, a prema rečima direktorke marketinga Budvanske rivijere Jelene Kaluđerović, dosadašnji rezultati pokazuju da je uspešnija od prethodne.

U razgovoru za Pink Jelena Kaluđerović je istakla da je Slovenska plaža jedno od mesta koje je potpuno popunjeno i gde se, kako je rekla, traži mesto više.

Govoreći o turističkoj sezoni, ona je rekla da su u Budvanskoj rivijeri veoma zadovoljni dosadašnjim rezultatima.

– Možemo reći da smo već sada veoma zadovoljni kako protiče ovogodišnja turistička sezona. I fizički parametri i finansijski rezultati pokazuju da smo bolji u odnosu na prošlu godinu. Konačne rezultate imaćemo po završetku sezone, ali raduje nas što su dobre najave i za postsezonu, pa sezona više ne traje samo tokom jula i avgusta, već od aprila do novembra – rekla je Kaluđerović.

Ona je objasnila da se restoran Pjaca, u okviru turističkog naselja Slovenska plaža, smatra jednim od prepoznatljivih mesta u Budvi.

– Pjaca je kultno mesto u Budvi. Poznata je po prirodnom ambijentu, ali i po tome što već 33 godine isti pevač svakog leta nastupa od 1. juna do 30. septembra. Upravo zbog toga iz godine u godinu privlači veliki broj gostiju i često se traži mesto više – navela je ona.

Kaluđerović je istakla da Slovenska plaža gostima nudi brojne sadržaje na jednom mestu.

– Gosti imaju bazene, među kojima je i bazen sa slanom vodom, animaciju za odrasle i decu, sportske terene, restorane, kafiće, prodavnice i električna vozila koja ih prevoze kroz kompleks. Kada dođu, praktično ne moraju da izlaze iz naselja jer im je sve dostupno – rekla je direktorka marketinga Budvanske rivijere.

Dodala je i da su cene kompleta ležaljki i suncobrana na delu plaže namenjenom gostima hotela veoma povoljne, zbog čega su plaže dobro posećene.

Prema njenim rečima, Budvu ove godine posećuju turisti iz Srbije, ali i iz Kine, Izraela, Kazahstana, Rusije, Ukrajine, zemalja Baltika, Poljske, Francuske i Velike Britanije.

Kaluđerović je najavila i da su pripreme za novogodišnje praznike već počele.

– Program za doček Nove godine već je pripremljen i verujem da ćemo se ponovo družiti u hotelu Palas i dočekati 2027. godinu – poručila je ona.

Autor: S.M.