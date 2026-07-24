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Stravična nesreća u Hrvatskoj: Dete poginulo u sudaru na auto-putu

Izvor: Telegraf, Foto: Beta/Lana Slivar Dominić ||

Jedno dete poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak oko 14,30 sati dogodila na auto-putu A3 Bregana - Lipovac, u blizini čvora Lužani.

Na mesto nesreće odmah su upućeni radnici Hitne medicinske službe. Prema rečima očevidaca, medicinski tim gotovo je sat vremena pokušavao da reanimira dete, ali bezuspješno.


Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva lična vozila. Osim deteta koje je smrtno stradalo, jedna osoba je zadobila teške povrede i zadržana je na intenzivnoj nezi na lečenju u Opštoj bolnici u Slavonskom Brodu. Još dve osobe lakše su povređene.

Na mestu nesreće u toku je policijski uviđaj kojim će se utvrditi sve okolnosti tragedije. Zbog nesreće saobraćaj na auto-putu A3 u smeru Lipovca odvija se otežano, preneo je Večernji list.

Kako izveštava Hrvatski autoklub (HAK), na deonici između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad, kod 190. kilometra, stvorila se kolona duga oko pet kilometara.

Autor: S.M.

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