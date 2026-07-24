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Neverovatni prizori sa Balkana: Usred leta pao sneg na Šar-planini, pogledajte kako veje (VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: RINA ||

Naglo zahlađenje u regionu koje je najavljivao danima donelo je veliku promenu vremena u Severnoj Makedoniji. Kako prenose portali iz ove države na Šar planini je pao sneg usred jula, kad mu vreme nije.

Najviši vrh Popova Šapka, zabeleo se, uprkos tome što je sredina leta. Na nadmorskoj visini iznad 2.300 metara temperatura se spustila ispod nule.


Na društvenim mrežama je objavljen snimak kako veje na Pelisteru, trećem najvišem vrgu u Severnoj makedoniji koji se nalazi na 2.600 metara nadmorske visine.

Iz organizacije SkiMacedonia apeluju na sve posetioce planina da uvek nose odgovarajuću odeću i opremu, jer se vremenski uslovi u visokoplaninskim predelima mogu naglo promeniti, čak i usred leta.


U objavi se navodi i da zbog prekida u snabdevanju električnom energijom na predajniku u Mavrovu trenutno nemaju pristup prikazu kamera iz tog regiona.

Autor: S.M.

#Makedonija

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#Šar - planina

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