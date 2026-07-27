Muškarac iz Srbije se utopio kod Budve: Uviđaj u toku

Državljanin Srbije R. U. (30) utopio se na plaži Mogren II kod Budve, potvrđeno je za Vijesti iz crnogorske policije.

Do nesreće je, kako se sumnja, došlo tokom prepodneva, u vreme kada je kupalište bilo zatvoreno, a staza kojom se dolazi do ove plaže zaključana.

- Iz policije je rečeno da je Hitna pomoć obavestila budvansku policiju oko 12.05 sati da im je prijavljeno da je u moru na plaži Mogren osoba kojoj je potrebna pomoć. Dolaskom na lice mesta zatečeno je telo osobe koja je identifikovana kao državljanin Srbije star 30 godina. Uviđaj na licu mesta je u toku, a o svemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će rukovoditi uviđajem - rečeno im je iz policije.

Kako navode, zakupci kupališta Mogren I i Mogren II zbog velikih talasa danas su zatvorili kupališta, a pešačka staza koja vodi do njih bila je takođe zatvorena, a kapija zaključana.

Autor: Marija Radić