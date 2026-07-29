UŽAS! Bosanac osumnjičen za silovanje rođenog sina: Uhapšen u Crnoj Gori, oglasila se policija

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je 17. jula zbog sumnje da je nad svojim maloletnim sinom izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim delom obljuba sa detetom mlađim od četrnaest godina, pišu Vijesti.me.

Iz Uprave policije saopštili su da je osumnjičeni uhapšen u Herceg Novom, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Iz policije su naveli da su se oglasili povodom interesovanja medija za taj događaj.

"Oca deteta je Policiji 17.07.2026. godine prijavila njegova supruga, majka deteta, a službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi hitno su postupili po prijavi i lišili ga slobode istog dana. Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je otac deteta navedena krivična dela izvršio u njihovom stanu u Herceg Novom. Osumnjičeni otac je, uz krivičnu prijavu, 18.07.2026. godine priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedena krivična dela. Nadležni tužilac je za njega doneo rešenje o zadržavanju do 72 sata, do privođenja sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici", saopšteno je iz policije.

Sudija za istragu je za osumnjičenog oca doneo rešenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana, nakon čega je sproveden u UIKS Spuž, gde se i sada nalazi.

Detetu je, nakon prijave događaja, pružena potrebna stručna pomoć i podrška. Dete se nalazi sa majkom.

"Organi za sprovođenje zakona nisu se oglašavali povodom ovog događaja zbog zaštite identiteta i integriteta deteta koje je žrtva, kao i dostojanstva deteta i sprečavanja sekundarne viktimizacije. Zbog velikog interesovanja medija, ovim potvrđujemo da se događaj desio, kako bi javnost znala da je osumnjičeno lice Policija pronašla i lišila slobode istog dana. Ujedno koristimo priliku da uputimo apel medijima da se prilikom izveštavanja o ovom i sličnim događajima drže najviših etičkih i profesionalnih standarda u zaštiti prava dece i maloletnika, te da ne objavljuju bilo koji detalj koji eventualno nezvanično poseduju iz drugih izvora, a koji bi mogli da ukažu na identitet žrtve", ističu iz policije.

Autor: Marija Radić