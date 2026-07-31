JEZIVA NESREĆA U KOMŠILIKU: Kombi sa fudbalerima Dinama se zakucao u drvo, ima i poginulih (VIDEO)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u nama susednoj Rumuniji.

Fudbaleri rezervnog tima Dinama iz Bukurešta su se ranije tokom današnjeg dana u minibusu zakucali u drvo pored puta u mestu Kampulung u okrugu Arđeš, nakon što je 83-godišnji vozač doživeo srčani udar.

U minibusu se u trenutku nesreće nalazilo ukupno 16 osoba. Okriveno je da je masažer poginuo na licu mesta, dok je 10 drugih osoba bilo povređeno, a nadležne službe su aktivirale crveni alarm kako bi se povređeni što je moguće pre zbrinuli i ukazala im se neophodna pomoć.

Svi povređeni transportovani su u bolnicu kako bi im bio utvrđen stepen povreda. Igrači i članovi stručnog štaba su doživeli povrede, ali se nalaze van životne opasnosti. Trener drugog tima, Adrijan Ropotan ima frakture u obe ruke.

- Drugi tim našeg kluba koji se nalazio na putu ka kampu u Kampulungu doživeo je saobraćajnu nesreću danas na putu ka treningu. Vozač minibusa je izgubio kontrolu nad vozilom, skrenuo sa puta i udario pravo u drvo, koje se nalazilo pored. Na osnovu informacija koje imamo, vozač je doživeo srčani udar dok je vozio, što je dovelo do gubitka kontrole. Nažalost, gospodin Konstantin Kovačiju, deo medicinskog tima kluba je poginuo kao rezultat nesreće - naveli su iz kluba i dodali:

- Svi ostali putnici su prevezeni u bolnicu na dalje testove. Igrači i stručni štab su doživeli povrede, ali su van bilo kakve životne opasnosti. U direktnom smo kontaktu sa lokalnim službama i vratićemo se sa najnovijim informacijama kada ih budemo imali. Dinamo želi da izrazi saučešće ne samo porodici lekara Kovačijua, nego i čitavoj zajednici Dinama. On je bio ako važan deo stručnog štaba godinama unazad, a radio je i sa seniorskim timom - zaključio je Dinamo.

Autor: Marija Radić