SKUPILA HRABROST! Holivudska glumica mesecima posle porođaja URADILA OVO! Internet se usijao od komentara, napravila haos! (FOTO)

Jedva su čekali!

Popularna holivudska glumica Blejk Lajvli i njen suprug, glumac Rajan Rejnolds letos su postali roditelji po treći put, kada je glumica na svet donela njihovu treću ćerku, čije ime još nije poznato javnosti.

Glumica se sve do sada nije oglašavala na društvenim mrežama, niti objavljivala fotografije, a razlog za to je verovatno taj što je želela da liniju dovede do savršenstva. I kako se čini, u tome je uspela.

Naime, Blejk je objavila nekoliko fotografija iz Muzeja sladoleda u Njujorku, u kom je njena najstarija ćerka proslavila rođendan, a njeni pratioci se slažu u komentarima - pevačica izgleda bolje nego ikada.

Autor: N.V.