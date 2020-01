TRAGEDIJA: Poznati glumci poginuli na snimanju serije!

View this post on Instagram

¡LAMENTABLE NOTICIA 😢 ! Los actores #JorgeNavarroSanchez y #LuisGerardoRivera perdieron la vida este jueves al caer de un puente durante el ensayo de una de las escenas de la serie 'Sin miedo a la verdad' . La información fue difundida a través de un comunicado de la televisora mexicana #Televisa: "La producción a cargo de Rubén Galindo está atendiendo con las autoridades de la Ciudad de México este lamentable accidente, que enluta a nuestra casa Televisa" . Paz a su alma 🙏 #Miami #MiamiDiario #Viral #News #EEUU #Daily #Florida #MiamiNews #Mexico #Serie #SinMiedoALaVerdad