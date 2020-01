Više ne može da sakrije borbu sa zdravstvenim problemom.

Slavni Ozi Ozborn (71) priznao je u emotivnom intervjuu koji je dao za "Good Morning America", sa suprugom Šeron (67), da je teško bolestan i da ima Parkinsonovu bolest.

Kako je istakao, više ne može da sakrije borbu sa zdravstvenim problemom, a 2019. je opisao rečima: "To je bila najbolnija i najjadnija godina mog života".

- To je Parkinson II, oblik Parkinsonove bolesti. Postoji toliko različitih vrsta Parkinsonove bolesti. To nije smrtna presuda, već utiče na određene živce u vašem telu - rekla je Šeron.

Ozi je rekao da je na "čitavom nizu lekova" koji mu pomažu u ublažavanju bolova, a sve je počelo kada je prošle godine doživeo pad u februaru 2019. i kada je upućen na hitnu operaciju.

Kako je rekla voditeljka Robin Roberts, Ozi je stao pred kamere da ispriča svoju priču, zbog pisanja da je "na samrtnoj postelji".

Iako su fanovi bili upoznati sa tim da Ozi ima drhtavicu, tačnu dijagnozu saznao je tek 2019. godine.

- Nisam dobar u čuvanju tajni, ne mogu više da šetam okolo sa tim. Osećam se bolje sada kada znam činjenicu da imam Parkinsona - rekao je.

Inače, Ozi je nakon operacije koju je imao prošle godine rekao da je to bio užasan izazov za njih, misleći na porodicu.

Podsetimo, Ozi je 8. novembra 2019. objavio ''Under The Graveyard'', njegov prvi solo rad u proteklih skoro deset godina.

Stanar Rock and Roll Hall of Fame, i Grammy nagradama ovenčan pevač i tekstopisac, rekao je da će se singl naći na njegovom budućem albumu Ordinary man, najavljenim za početak 2020. godine (Epic Records/SME/Menart).

- Ovaj album je poklon od moje više sile i za mene predstavlja dokaz da nikada ne treba odustajati - izjavio je tada Ozi.

Album ''Ordinary Man'' snimljen je u Los Anđelesu, producent je Endru Vat, koji istovremeno svira i gitaru, Daf Mekagan (Guns N' Roses) svira bas, a Čad Smit (Red Hot Chili Peppers) bubnjeve.

- Sve je počelo tako što me je moja ćerka (Keli) pitala želim li da radim na pesmi Posta Malonea. Moje prvo pitanje bilo je ''Ko je dođavola Post Malone?!'' . Otišao sam do Endrjuove kuće, a on je objasnio da ćemo brzo biti gotovi. Nakon što smo završili, pitao me je ‘da li bi bio zainteresovan da počnem da radim na albumu?’. Rekao sam da bi to bilo je*eno sjajno, ali da ne želim da provedem šest meseci u podrumu njegovog studija. Tako da smo za kratko vreme uradili album. Daf i Čad bi došli u studio gde smo svirali tokom dana, a uveče sam pisao pesme.

- Prethodno sam morao da priznam Šeron da ću raditi na ploči, mada ni sam nisam verovao da imam snage za to. Ali je Endru ipak izvukao tu snagu iz mene. Zaista se nadam da će ljudi slušati i uživati u ovoj ploči, jer sam uložio svoje srce i dušu u nju - kaže legendarni Ozi.

Ozborn je prošle nedelje, 10. januara 2020., objavio pesmu "Ordinary Man" koju je snimio sa Eltonom Džonom.

