ONI ĆE BITI ZADUŽENI? O obezbeđenju princa Harija i Megan Markl se raspreda naširoko, a sada je otkriveno KO ĆE IH ŠTITITI I KO ĆE TO PLAĆATI! (FOTO)

Ovaj scenario je najlogičniji.

O princu Hariju i Megan Markl javnost ne prestaje da bruji, a iz dana u dan se raspreda o novim detaljima njihovog života nakon što su odlučili da odustanu od svojih kraljevskih dužnosti i postanu "finansijski nezavisni". Jedna od stavki koje mnoge zanima jeste njihovo obezbeđenje.

Naime, postavilo se pitanje da li će princ Hari i njegova supruga imati obezbeđenje i koje vrste, kao i ko će za to plaćati. Jedan od cenjenijih advokata iz Londona objasnio je da će oni verovatno dobiti isti nivo diplomatske zaštite kao i bilo koji drugi pripadnik kraljevske porodice, bez obzira na to "da li su aktivni članovi ili ne“.

- Ako uzmete, na primer, holandsku kraljevsku porodicu, gde jedan broj njih radi - kralj je na primer pilot u avio-kompaniji - oni i dalje imaju diplomatski imunitet zbog svog statusa kao članovi kraljevske porodice. Isti je slučaj na Bliskom Istoku - Saudijskoj Arabiji ili Kuvajtu ili UAE. To je sasvim normalno. Hari i Megan nisu izuzetak - kaže advokat Mark Stivens.

Ako se na britanskom dvoru budu smenjivali onako kako hronologija nalaže, Hari će u jednom trenutku biti sin kralja, a onda i brat. Njegova bezbednost, a samim tim i članova njegove porodice, biće još bitnija.

- Ako ih budu čuvale kanadske ili britanske službe bezbednosti, u obezbeđenje će biti uključene i obaveštajne službe. S druge strane ako zaposlite privatnu firmu za obezbeđenje, oni neće imati obaveštajce, a oni su su neophodni za pružanje efikasne zaštite. Dakle, očigledno će oni obezbeđenje imati, bez obzira na to što pojedini ljudi gunđaju jer su zabrinuti kako će sve to morati da plate. Trenutno je sve plaćeno i ne menja to što su se oni delom povukli - kaže Stivens i dodaje da će račun za obezbeđenje verovatno stizati na istu adresu:

- Plaćamo za bezbednost bivših političara i vladinih ministara koji su proveli dva dana na poslu, tako da je potpuno normalno da doživotni član kraljevske porodice ima bezbednost. A mislim da i vlada tako misli - zaključio je Stivens.

Autor: N. Vujčić