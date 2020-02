DODELJENE PRESTIŽNE NAGRADE OSKAR! Ovaj film je APSOLUTNI POBEDNIK, a po ovome se razlikuje od svih do sada nagrađenih!

Ovo filmsko ostvarenje dobilo je čak četiri zlatne statue.

Najglamuroznije i najprestižnije nagrade Oskar dodeljene su po 92. put, a apsolutni pobednik bio je film "Parazit" Bong Džun Hoa koji je osvojio četiri zlatne statue - za najbolji film, scenario, režiju i najbolje internacionalno ostvarenje. Dobijanjem Oskara "Parazit" je postao prvi film van engleskog govornog područja koji je osvojio ovu prestižnu nagradu, a ujedno i prvo ostvarenje iz Južne Koreje koje je nominovano ikad. Reditelj Džun Ho potpuno iznenađen primajući Oskara za najbolju režiju rekao je da nije nikada mogao da zamisli ni da će njegov film biti u konkurenciji sa najvećim režiserima svih vremena, a kamoli da ponese pobedu.

Kada sam tek učio o filmovima jedna rečenica mi se urezala u srce 'Kada je najličnije, tada je najkreativnije', to je kazao Skorseze", rekao je reditelj.

Nagrada za najboljeg glumca, kako se i predvđalo, otišla je u ruke maestarlnom Hoakinu Finiksu za ulogu u filmu "Džoker", a nominovani su bili Antonio Banderas ("Pain and glory"), Leonardo di Kaprio ("Once upon a time...in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage story"), Dzzonatan Prajs ("The two popes"). Finiks je svojih nekoliko minuta govora iskoristio da ukaže na sve veću potrebu podizanja svesti o ugroženosti životinja i prirode.

Ne osećam se ništa bolji od kolega u ovoj prostoriji. Svi delimo ljubav prema filmu, ali i imamo glas koji se čuje i mogućnost da progovorimo o važnim problemima", kazao je Oskarovac i zaključio citirajući svog pokojnog brata Rivera Finiksa: "Tražite spas pomoću ljubavi i naći ćete mir."Finiks je drugi glumac u istoriji dodele Oskara koji je pored Hita Ledžera nagrađen za ulogu Džokera.

Glumica Rene Zelveger osvojila je po drugi put zlatnu statuu za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Džudi", rekavši da svi imaju svoje heroje koji ih ujedinjuju, "koji inspirišu da izvučemo najbolje iz sebe". Ona je svog Oskara posvetila glumici Džudi Garland koju i tumači u filmu.

Kako je i očekivano Bredu Pitu je napokon pripao Oskar za glumu - za sporednu mušku ulogu u filmu "Bilo jednom u Holivudu". Glumac se ovom prilikom emotivno zahvalio reditelju, ali i dugogodišnjem prijatelju Leonardu Dikapriju.

Tarantino, ti si jedinstven i neponovljiv. Filmski svet bi bio gore mesto da nema tebe, a Leo, ti si moj prijatelj i zauvek chu biti uz tebe - rekao je Pit.

Autor: Pink.rs