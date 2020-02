OPAKA BOLEST SE VRATILA! Čuvena Brenda se ponovo bori sa rakom, a sada mora i na sud! (FOTO)

Američkoj glumici Šenon Doerti (48), najpoznatijoj po ulozi Brende Volš u Beverli Hilsu, rak dojke dijagnosticiran je 2015. godine. Tada se izlečila, ali joj se u proteklih godinu dana rak vratio, a nedavno je izjavila i kako je bolest u četvrtom stadijumu.

Na te izjave reagovala je kompanija za osiguranje, State Farm, koja je zaključila da se glumica služi bolešću kako bi izazvala sažaljenje. To bi joj, tvrde, pomoglo u sudskoj parnici.

EXCLUSIVE: Shannen Doherty reveals her breast cancer has spread. https://t.co/aJr5erPLq6 pic.twitter.com/gI67weNcuo

U martu prošle godine tužila je kompaniju jer joj nisu isplatili ceo iznos za popravak njene kuće, koja je oštećena tokom požara u Kaliforniji 2018. godine. Njeni advokati tvrde da je morala iz svog džepa da plati popravke koje je inače trebalo pokriti osiguranje te da joj ovo suđenje izaziva dodatan stres za vreme teške bolesti.

Shannen Doherty shares moving photo of her shaved head in cancer battle https://t.co/XN9SH9sUTZ pic.twitter.com/wNZnIpa1QP