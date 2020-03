TI SI DIVNA: Nepoznata devojka zapevala pred Selin Dion, zanemećete zbog reakcije slavne pevačice! Pokazala kakva je zapravo! (VIDEO)

Poznatu pevačicu Selin Dion sačekalo je iznenađenje nakon što je napuštala jedan njujorški hotel. Naime, devojka pod imenom Frejda Solomon zapevala je pred muzičkom zvezdom, dok je bila u automobilu. Selin je rekla vozaču da zaustavi vozilo i da sasluša mladu damu koja joj je pevala.

Nakon što je Frejda otpevala pesmu, Dionova je šmekerski odreagovala.

Naime, Selin se pozdravila sa Frejdom i pohvalila ju je.

- Ti si divna - uzvratila je Frejda Dionovom.

Snimak je postao viral, i proširio se internetom.

Pogledajte taj trenutak:

Lucky fan gets to sing to Celine Dion as she leaves her hotel.



Source: @musicbyfreida #nairatimes #singing #celinedion pic.twitter.com/xwLKeo5tDG