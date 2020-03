TUGA! Preminuo glumac sapunice koju su svi obožavali! Izgubio bitku sa opakom bolešću! (FOTO)

Ova tužna vest pogodila je mnoge njegove kolege.

Glumac Rosko Born, koji je glumio u kultnoj seriji "Santa Barbara", preminuo je u 70. godini nakon borbe sa opakom bolešću. Serija je bila jedna od prvih američkih sapunica osamdesetih godina, a fanovi se sećaju glumca po ulozi Roberta Bara koji je bio Kruzov suparnik želeći da osvoji srce lepe Eden.

Takođe, u seriji je glumio i svog brata blizanca, negativca Kvina, a za ovu ulogu je bio nominovan za Emi nagradu u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova poslovna saradnica i bliska prijateljica Diana Lejn.

- Teška srca objavljujem vest da je Rosko Born preminuo. Bio je neverovatno talentovan glumac i tekstopisac. Mnogi koji ga poznaju znaju koliko je bio posvećen društvenim i političkim stvarima. Zauvek će nedostajati - napisala je, predstavljajući se kao prijatelj i poslovni partner.

"Santa Barbara" prikazivala se od 1984. do 1993. godine, u čak 2.137 epizoda. Osim u "Santa Barbari", glumio je i u serijama "Days of Our Lives", "As The World Turns" i "All My Children".

