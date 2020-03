OTAC POZNATE GLUMICE UMRO OD KORONE! Objavila tragične vesti i svima uputila VAŽAN APEL... Kakva tuga! (FOTO)

- Počivaj u miru, Pitere Majlse. Moj voljeni tata umro je pre nekoliko sati. Koronavirus je ono što mu je na kraju uzelo život - napisala je ona.

RIP Peter Myles. ❤️ My dear Dad died only a few hours ago. It was the Corona Virus that finally took him.

Na poslednjoj objavljenoj Sofinoj fotografiji, vidi se kako njen otac diše uz pomoć respiratora, a ona je pored njega u zaštitnom odelu, rukavicama i sa maskom na licu. Uz tu sliku poručila je da je to surova realnost koronavirusa.

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ