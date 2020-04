POZNATI GLUMAC POZITIVAN NA KORONU: On nije imao uobičajene simptome, a evo šta je primetio! (FOTO)

Još jedna poznata ličnost otkrila da je pozitivna na koronavirus. U pitanju je Sajmon Gregson, glumac iz čuvene sapunice "Coronation Street".

On se oglasio na Tviteru i otkrio kakve ga muke muče.

- Moj glavni simptom bile su želudačne tegobe, i dalje je strašno užasno, ali imam sreće što nisam na respiratoru! Ostanite na sigurnom - napisao je Gregson.

Evo i njegove objave:

1st day out of bed today starting to feel a little better after contracting the virus,my main symptom was gastric and still is bloody awful but lucky to not have respiratory. Stay safe everyone x