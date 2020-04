BRAT LEONARDA DIKAPRIJA POKUŠAO DA UBIJE BIVŠU DEVOJKU?! Nekoliko puta su ga hapsili, a dugo je bio u KANŽAMA DROGE! (FOTO)

View this post on Instagram

Leo and his stepbrother♥ #leonardodicaprio #adamfarrar #youngcelebs #90s #fanpage #dicaprihoe #Movies #leonardo #dicaprio #like #youngleonardodicaprio #hair #famous #eyes #blueeyes #blonde #love #daddy #loveleo #90sleo #perfect #😍 #actor #smile #youngleo #celebrities