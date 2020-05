SVE TRAGEDIJE GLUMACA SERIJE ''NESTAŠNE GODINE'' Drezik doživeo težak udes, Katerina rodila mrtvo dete, a jedan od njih je PREMINUO! (FOTO+VIDEO)

Devedesetih su ovu seriju pratile mnoge generacije, a evo gde su, šta rade i kako izgledaju najupečatljiviji glumci ovog ostvarenja.

"Nestašne godine" je australijska televizijska serija o učenicima izmišljene gimnazije Hartli u Sidneju. Snimljena je kao nastavak filma iz 1993 “The Heartbreak Kid”. Serija je u početku obuhvatala događaje u školi, da bi se u kasnijim sezonama događaji proširili i van škole. Emitovana je od 1994. do 1999. godine i postala je popularna širom sveta. Ova televizijska sapunica je je bila ogromni hit i u tadašnjoj Jugoslaviji, a pratili su je tinejdžeri širom sveta. Neki od glumaca su nastavili da se pojavljuju u bioskopskim blokbasterima, imali teške životne priče, dok su se drugi totalno povukli sa TV ekrana. Nažalost, jedan od njih je preminuo.

Možda i najomiljeniji lik bio je Bogdan Dražić Drezik, kojeg je tumačio Kalan Malvi, koji sada ima 45 godina.

Glumac koji je glumio Drezika doživeo tešku saobraćajku, uništeno mu je oko

Kalan je 2003. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću, preživeo je čeoni sudar pri brzini od 100km/h. Bio je zarobljen u vozilu skoro sat vremena dok nisu uspeli da ga oslobode iz zdrobljenog automobila. Rez na licu mu je bio od uva do uva, njegovo lice je jednostavno "palo" i 17 titanijumskih ploča su mu ubačene u lobanju da bi poravile frakture vilice i lica, a još uvek ne vidi na jedno oko.

- Mislio sam da je sa mnom gotovo. Oporavak je dugo trajao, jer mi je celo lice "palo". Ipak, moglo je da bude mnogo gore. Neverovatno je da sam ovako prošao, budući da su lekari mojim roditeljima, odmah posle nesreće, rekli da najverovatnije neću preživeti, a ako i uspem, da ću vegetirati jer mi je mozak pretrpeo ozbiljna oštećenja - rekao je Malvej u jednom intervjuu.

Međutim, to ga nije obeshrabrilo. Osim što je sredio privatni život i profesionalno je mnogo napredovao.Odmah posle nesreće, Kalan se je počeo da igra superheroje i njegova holivudska karijera i dalje ide samo uzlaznom putanjom. Glumio je u blokbasterima kao što su su "Betmen protiv Supermena", "Warcraft", "Kapetan Amerika".

Glumica koja je glumila Anitu je bila stvarno u vezi sa glumcem koji je glumio Drezika. Razišli su se

Mnogi muškarci bili su zaljubljeni u Anitu, dok je ona volela samo Drezika. Glumica Lara Koks, koja je igrala Anitu, danas ima 42 godine, a izgleda skoro isto kao u seriji i nije puno ostarila.

Godinama posle serije se zabavljala s partnerom iz serije, Kalanom, koji se kasnije oženio sadašnjom suprugom Rejčel Tomas s kojom ima ćerku. Svoju karijeru je nastavila u nekoliko manjih filmova, ali kroz sporedne i zanemarljive uloge. Glumila je uglavnom u serijama i TV filmovima koji se kod nas ne prikazuju, kao i u Tv reklamama u Australiji. Njena lepota je ostala podjednako primetna, kao i za vreme snimanja serije.

Čuveni Nik je danas di-džej

Nik je bio među omiljenim srcolomcima kultne tinejdžerske serije, a tumačio ga je australijski glumac Aleks Dimitrijadis, koji sada ima 46 godina. Bio je poznat po svom neodoljivom osmehu i šarmu i on je jedan od retkih glumaca koji se pojavio i u filmu "The Hearthbreak Kid", po kome je serija snimljena.

Kada je napustio seriju, Aleks je glumio u filmovima "Brod duhova", "Đus Bigolo: Muški žigolo", seriji "Farskejp". Takoše, postao je i renomirani di-džej, a muziku pušta širom Australije.

Glumica koja je glumila Katerinu je doživela tešku tragediju - rodila je mrtvo dete

Glumica Ada Nikodemu (42) postala je poznata po ulozi Katerine u "Nestašnim godinama". Publika je pamti i kao "White Rabbit Girl" u filmu "Matriks" iz 1999. godine. Glumica je imala strašnu tragediju u porodici. 2014. godine je rodila mrtvo dete i otkrila je da je to najveća nesreća koja je zadesila u životu. Sa suprugom Krisom Ksipolitasom je pre nesrećnog porođaja već dobila jednog sina. Ona je ostala upamćena i po ulozi Lee Paterson u seriji "Home and Away", koja je takoše bila veoma popularna širom sveta.

Nastavnik Tom je bio u jednom momentu najplaćeniji glumac u Americi

Glumac Sajmon Bejker se pre nego što je postao holivudska zvezda, pojavio u sedam epizoda "Nestašnih godina" kao nastavnik Tom koji dobija otkaz i napušta seriju.On je kasnije glumio i u seriji "Home and Away" sa koleginicom Adom, da bi se nakon odlaska u Holivud proslavio u popularnim serijama "The Guardian" i "Mentalist", gde je bio najplaćeniji glumac u Americi.On je tada bio plaćen 280.000 funti po epizodi. Ostvario se i u bioskopskim hitovima "Poverljivo iz LA" i "Đavo nosi pradu".

Sara i Rajan - ljubav koja nas je držala prikovane za ekrane

Glumica Natali Roj (44), koja u seriji tumači Saru Livingston je rođena 6. novembra 1976. Ona je nakon serije i uloge koja je proslavila, tumačila jednu od glavnih uloga u „Strange Planet“ iz 1999. Godine i „Blured“ iz 2002. Godine.

Rel Hant, koji je tumačio ulogu Rajana, Sarinog momka u seriji, je nakon što se proslavio u seriji tumačio ulogu u modernoj verziji „Šekspira“. Takođe je igrao lopova u seriji „Home And Away“. Danas nije toliko lep, kao za vreme snimanja serije, fanovi kažu da je "propao". Nažalost, glumac Piter Sumner koji je tumačio ulogu čuvenog direktora Les Bajla je preminuo u 74. godini u Nju Saut Vejlsu u Australiji, a iza njega je ostala supruga Linda.

Autor: M.K.