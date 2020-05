MERIDIANOV ZMAJSKI KAZINO KALENDAR – VRHUNSKE NAGRADE SEDAM DANA U NEDELJI

Sedam dana Meridian kazino promocija

Ovo proleće početak je nove kazino zabave u Meridianu. Zaokružite ostatak maja u svojim kalendarima, jer dani dobrog provoda i vrhunskih nagrada traju do kraja meseca.

ZMAJSKI KAZINO KALENDAR donosi neverovatnu ponudu svakog dana maja.

Početak radne nedelje obeležiće Diamond slot turnir. Igrači će moći da se takmiče u najvećem broju odigranih spinova u nekoj od slot igara iz sekcije “Diamond”, a tu su i besplatni spinovi!

I utorak donosi vrhunsku promociju. Dovoljno je da deponuješ najmanje 1000 dinara i čekaju te poklon spinovi!

Sreda je drugo ime za cashback bonuse! Igraj Meridian kazino igre iz kuhinje Expanse studija i očekuje te neverovatnih 20% cashback bonusa!

Četvrtak je dan za Premium plan. Igraj premium casino slotove i u zavisnosti od broja odigranih spinova čeka te nagrada!

Petak označava nastavak uživanja u savršenoj kombinaciji slotova i bonusa. Čeka te 50% bonusa na Meridian slot igrama Casino Heist, Sticky 777 i Fairy in Wonderland!

Subota je kazino sajam knjiga. Ostvari najveći dobitak na slotovima koji u nazivu imaju reč „knjiga“ (Book of Ra, Book of Oz, Book of Gold...) i čeka te i do 200 besplatnih spinova!

Meridian kazino sedmicu zatvara nedelja i SIDE BET CITY. Tri igrača sa najvećim brojem pogođenih „ruku“ čeka bonus!

Meridianov ZMAJSKI kazino kalendar garantuje najbolju zabavu, vrhunskuponudu i najzanimljivije igre. Svi registrovani igrači imaće priliku da svakogdana isprobaju drugačiju vrstu zabave, a usput i osvoje sjajne poklone.

Ukoliko si u potrazi za dobrom kazino zabavom i vrednim poklonima Meridian ima rešenje - ZMAJSKI KAZINO KALENDAR!

Priključite se i živi mesec maj prepun zmajski dobrih slot poklona samo u Meridian kazinu!