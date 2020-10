ODBAČENA TUŽBA NAVODNE ŽRTVE MAJKLA DŽEKSONA! Iznete tvrdnje da su firme pokojnog kralja popa osnovane ZBOG OVOGA, a evo šta se desilo na sudu!

Najavljena žalba!

Sud u Los Anđelesu je odbacio tužbu Džejmsa Sejfčaka (42), koju je podneo protiv dve firme pokojnog kralja popa Majkla Džeksona, piše Los Angeles Times.

Džejms je ranije izneo tvrdnje da su te firme osnovane kako bi se olakšalo i pokrilo Džeksonovo zlostavljanje dece. Džejmsov adovokat je rekao da ističe da je njegov klijent bio zaposlen u jednoj od firmi, te da je trebalo da ga one zaštite kao maloletnika.

Ipak, sudija Mark A. Jung smatra da tužitelj nije uspeo da dokaže povezanost s kompanijama zbog čega bi ga one bile dužne zaštititi od Džeksona. Advokati koji zastupaju upravnike Džeksonove ostavštine kažu da su srećni što je sud utvrdio da Sejfčak nema osnove za tužbu, koja datira još iz 2014. godine.

Sudija ju je već odbacio 2017. godine, ali je zbog promene zakona u Kaliforniji, koja navodnim žrtvama seksualnog zlostavljanja daje više vremena za tužbu, Džejms je ponovno pokrenuo postupak.

Džejms je na odluku sudije da odbacuje tužbu najavio žalbu.

Inače, u dokumentarcu "Leaving Neverland" Sejfčak i Vejd Robson ispričali su kako ih je Džekson seksualno zlostavljao dok su bili s njim na turneji kao deca. Robson je tvrdio da ga je Majkl seksualno zlostavljao od sedme do 14. godine, a Džekson je rekao da je on bio žrtva kralja popa od 10. godine, pa do ulaska u pubertet.

