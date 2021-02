TUGA: Preminuo poznati glumac, izgubio bitku sa RAKOM PLUĆA, prijatelji i kolege se opraštaju od njega! (FOTO)

Dastin Dajmond je preminuo od posledica raka pluća. Bio je u 4. stadijumu koji je otkriven prošlog meseca kada je prevezen u bolnicu jer se žalio na bolove.

Dastinu Dajmondu je otkriven rak u četvrtom stadijumu prošlog meseca, a njegovi prijatelji su rekli da su mu doktori prognozirali da će živeti između nekoliko nedelja do 2 godine. Nažalost, to se nije ostvarilo jer je Dastin preminuo 1. februara u jutarnjim satima po američkom vremenu.

Bivšoj zvezdi serije ''Zvono kao spas'' je prošlog meseca dijagnostikovan 4 stadijum raka i uprkos nadi koju su gajili njegovi prijatelji on nije uspeo da se izvuče i pobedi opaku bolest.

U seriji koja je bila popularna i kod nas, Dastin (44) je glumio Semjuela Poversa zvanog Skrič.

Sorry to hear about Dustin Diamond. From the outside, it looked like his life wasn’t easy for him. May his family and friends find peace in knowing he’s one of the few people who ever created an enduring and iconic character.