Intervju Megan Markl i princa Harija, emitovan sinoć na "Si-bi-siju" doneo je odgovore na mnoga pitanja, razotkrio njihovu stranu priče i brojne tajne, i dešavanja iza kulisa, ali je i pokrenuo veliki pitanja, od kojih je možda i najvažnije: kako će dvor reagovati na razgovor poznatog para sa Oprom Vinfri.

Opra Vinfri je na početku intervjua rekla da su sve teme na stolu. Megan Markl je napomenula da zna pol bebe i da će to biti objavljeno kasnije tokom intervjua, koji je snimljen u kući prijatelja.

Megan je zatim istakla da pre veze sa Harijem nije istraživala o njegovoj porodici, a da je kao i svaka Amerikanka život britanske kraljevske porodice zamišljala kao bajku. Otkrila je da ju je pre upoznavanja sa kraljicom Hari pitao da li zna bonton. "Sedeli smo samo i ćaskali, bilo je lepo i lako", rekla je Megan.

Intervju koji se željno iščekivao počeo je i prisećanjem na intervju koji je princeza Dajana dala 1995. godine, a u kojem je otkrila niz detalja o braku sa princom Čarlsom. Megan Markl je rekla da je ušla naivno u kraljevsku porodicu, ali da je ubrzo postala svesna svega onoga što je Ledi Di, rekla, prenosi "Telegraf".

Otkrila je da se sa Harijem venčala nekoliko dana pre kraljevskog venčanja 19. maja 2018. u Vindzoru, svečanu ceremoniju obavio je nadbiskup kenterberijski.

Megan: Kejt je dobra osoba

Pričalo se i o sukobu Megan i Kejt, Opra je navela glasine da je vojvotkinja od Saseksa rasplakala vojvotkinju od Kembdriža tokom probe za devojke koje su nosile cveće na venčanju.

"Bilo je obrnuto", rekla je Megan i istakla da je ona plakala, a da joj se Kejt kasnije izvinila i donela cveće.

Megan je napomenula da su mediji, pišući o tome, izmenili istinu. Istakla je da ove informacije nije podelila kako bi omalovažila nekog, ali je dodala da je "zaista važno da ljudi znaju istinu".

"Ona je dobra osoba", rekla je o Kejt i dodala da je vojvotkinja od Kembridža bila uznemirena zbog nekih stvari, ali da se kasnije izvinila.

Megan: Nisam više želela da živim

"Nisu želeli da zaštite mene i mog supruga", nastavila je Megan Markl. Ali je naglasila da je kraljica DIVNA i svoj odnos sa njom uporedila je sa odnosom bake i unuke, prenosi "Telegraf".

Tvrdi da je Palata bila spremna da laže kako bi zaštitila ostale članove porodice, umesto da ispravi laži o njoj.

Citiramo: "Tek kada smo se venčali i kada je sve počelo da se pogoršava, shvatila sam da ne samo da nisam zaštićena već i da su spremni da LAŽU kako bi zaštitili ostale članove porodice, ali da nisu bili spremni da kažu ISTINU kako bi zaštiti mene i mog supruga.

Napomenula je da je, dok je bila u prvoj trudnoći, bilo "zabrinutosti i razgovora o tome koliko bi njegova koža mogla da bude tamna kada se rodi".

Megan je rekla da neće otkriti ko je bio umešan u takve razgovore, ali je dodala da je takvih razgovora bilo nekoliko. "To mi je Hari preneo, to su bili razgovori porodice sa njim", poručila je.

Rekla je da je došla do prelomne tačke kada je život na dvoru za nju postao nepodnošljiv. "Jednostavno nisam više želela da živim", poručila je Megan Markl.

Nastavila je kroz suze: "Bilo me je sramota tada da to kažem. Bilo me je sramota da to priznam, posebno Hariju, jer znam koliki gubitak je doživeo. Ali znala sam da, ako to ne kažem, da ću to i uraditi. Jednostavno nisam... jednostavno nisam više želela da živim".

Poručila je da joj je Palata uskratila da potraži pomoć lekara.

"Otišla sam i rekla da moram nekako da potražim pomoć. Rekla sam da se nikada nisam osećala tako i da moram da odem negde. I rečeno mi je da ne mogu, da to ne bi bilo dobro za instituciju", otkrila je.

Megan je ispričala i da ju je dvor ućutkivao, a ljudima iz njenog okruženja odmah na početku njene veze sa Harijem, naredio da na sva pitanja odgovoraju sa "bez komentara".

Megan i Hari: dobićemo ćerku

U drugom delu intervjua Megan se pridružio njen suprug i tada su otkrili pol bebe koju čekaju.

Megan Markl i princ Hari dobiće ćerku, preneo je "Telegraf".

"Zahvalan sam", rekao je Hari pa dodao: "Imati dete bilo kog pola, jedno ili dvoje, nevezano za pol, jeste neverovatno. Ali da dobijemo dečaka, pa devojčicu - šta još možemo da tražimo? Sada imamo porodicu, imamo nas četvoro i naša dva psa".

Na pitanje da li će imati još dece, Hari je rekao: "Gotovo", a Megan dodala: "Dvoje dece, to je to". Megan je otkrila da će se poroditi na leto.

Hari: Otac me je izneverio, volim brata, poštujem baku. Povukao sam se jer sam bio očajan

Hari je u drugom delu intervjua rekao da su se sigurnosni kriterijumi promenili za njega i Megan čim su se oni odmakli do toga da budu viši članovi kraljevske porodice. Pitao je da li došlo do promene pretnje ili rizika. Rečeno mu je da se rizik nije promenio, ali da je to učinjeno zbog promene sastava jer njih dvoje nisu više zvanični članovi porodice.

Istakao je da su učinili sve da ostanu deo kraljevske porodice i da su razmišljali da žive u nekoj zemlji Komonvelta, poput Kanade ili Novog Zelanda kako bi palata bila zadovoljna.

Na pitanje šta je bila prekretnica da napuste Britaniju, rekao je: "BIO SAM OČAJAN. Išli smo na sva mesta za koja smo mislili da treba da odemo da zamolimo za pomoć, oboje smo to radili, zajedno ili odvojeno", nastavio je.

"Otišli ste da tražite pomoć i niste je dobili", pitala je Opra.

"Da, u osnovi. Ali nikada nismo otišli", istakao je. Megan je naglasila: "NIKADA NISMO NAPUSTILI PORODICU".

Hari je zatim rekao da je njegov otac Čarls prestao da prima njegove pozive kada su počele rasprave o budućoj ulozi njega i Megan. Negirao je da je manipulisao kraljicom svojim planovima ističući da je previše poštuje.

Hari smatra da ga je otac izneverio. Otkrio je da još nije rešio probleme koje ima sa njim. "Razočaran sam zaista jer je i on prošao kroz isto", rekao je i dodao: "Arči je njegov unuk".

Poručio je da će uvek voleti svog oca, ali je mnogo povređen. Otkrio je da mu je porodica presekla finansije i da je život u SAD počeo novcem koji mu je majka ostavila.

Pričao je i o odnosu sa bratom rekavši da su dali jedno drugome prostora.

"Vreme leči sve, nadam se. Volim mnogo Vilijama, on je moj brat, zajedno smo prošli pakao, doživeli isto iskustvo, ali smo bili na različitim putevima", poručio je.

Nije želeo da otkrije ko je od članova porodice pričao o tome da li će Arči imati taman ten. To nikada neće reći, ali je to za njega bio šok. Ali je zato otkrio da je njegova porodica predložila da Megan nastavi da se bavi glumom jer nisu imali dovoljno para za nju.

Hari: Ne bih se povukao da nije bilo Megan

Na pitanje Opre Vinfri za koju "Telegraf" kaže da je više bila snishodiljiva prema paru nego što ih je ispitivala, kako bi Dajana reagovala na dešavanja u porodici, odgovorio je da bi njegova majka bila i tužna i ljuta.

A na konstataciju da li je dvor bio ljubomoran na Megan, kao što je prema seriji "Kruna" nekada bio ljubomoran na Dajanu, oboje su odgovorili kroz smeh: "Gledali smo ponešto od serije".

Hari je istakao da je dvor imao više puta priliku da zaštiti Megan, ali to nije uradio jer se boji antagonizacije štampe. Rekao je da kraljevska porodica ima nevidljivi ugovor sa tabloidima kojih se plaši, a koji je kontrolišu tim strahom.

Rekao je zatim da su njegov brat Vilijam i otac zarobljeni, i da se saoseća sa njima.

"Ne mogu da odu", dodao je. Na pitanje da li bi se povukao da nije upoznao Megan, odgovorio je: "Ne, odgovor na vaše pitanje je ne". Pre veze sa Megan nije video izlaz, a onda je shvatio da nije zarobljen.

"Bilo je zaista očiglednih znakova, pre nego što smo se i venčali, da će ovo biti zaista teško", rekao je Hari koji se ne kaje zbog svojih odluka, baš kao ni Megan.