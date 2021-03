Izazvali pometnju!

Intervju koji su bivši članovi britanske kraljevske porodice Megan Markl i Hari dali voditeljki Opri Vinfri izazvao je potpunu pometnju u svetu. Društvene mreže zbog njih gore, jedan deo ih podržava, dok drugi smatraju da su napravili pogrešan potez i da su pričali laži.

- Možemo li dobiti listu svega što je ona uradila/dobila tokom 18 meseci kada je bila tu? Sva putovanja, odeća, projekti, događaji. Letela je posle porođaja samo da bi gledala Serenu na Vimbldonu - napisao je jedan korisnik Tvitera, a slične izjave su se samo nizale:

Can we get a list of all the things she did/got during the 18 months she was there? All the trips, clothes, projects, events. Flying off to watch Serena after giving birth, clearing out seats at Wimbledon, the cookbook I thought she had written because of how it was portrayed.... — Loon043 (@loon043) 08. март 2021.

- Može li Hari da odmah pozove svoj tim privatnih lekara da pomognu i zaštite njegovu samoubilački nastrojenu ženu umesto da krivi porodicu što su mu rekli da ne može? Šta je sa njim? Ona hoće da se ubije, a on je vodi na koncert? Možeš da priuštiš sebi privatni dolazak doktora.

Can Harry immediately phone his team of private doctors to help and protect his suicidal wife instead of blaming his family for telling him he can’t? What is wrong with him? She is going to kill herself and he takes her to a concert?? Come on you can afford a private home visit. — Patricia Jones (@Patrici62401523) 08. март 2021.

- Ne mislim da je u redu da Hari kaže celom svetu da Čarls i Vilijam nemaju izbora i da ne žele da budu tamo. Nije to njegova priča.

I don’t think it was appropriate for Harry to tell the world that Charles and William have no choice and don’t want to be there. That’s not his story to tell. — AustenCat7 (@AustenCat7) 08. март 2021.

- Imamo nekoliko žalopojki od nekog ko je priznao da je mentalno nestabilan, sa skorom nikakvom relevantnošću. Kad god ona otvori usta, dokazuje da rasizam dolazi iz nje.

So what do we have a few rants from someone who admits to being mentally unstable, as such that is all they are and no relevance can be placed on them. Every time she opens her mouth she proves the racism comes from her. — Phil Pooley (@philhe6) 08. март 2021.

- Hari i Meg daju poluistine i sumnjive interpretacije događaja. Verovatno su se venčali još ranije zato što je Hari budala. Voli je, ali je budala. Bezuman. Megan nije pametna toliko koliko misli da jeste ili je njen PR u debeloj zabludi.

Harry & Meg are peddling half truths and suspect interpretations of events. They probably got married even earlier because harry is a fool. In love but a fool. Ignorant to boot. And meghan is not as smart as she thinks she is or as her PR wld have the ignorant believe — Feebee98 (@Feebee981) 08. март 2021.

- Ne razumem zašto nisu ostali da uživaju u Kalifoniji i žive svoj život. Postoje ljudi koji se bore sa tugom i finansijama. Ne razumem poentu zašto sada, a i izabrali su odvratni period.

I don’t understand why Meghan and Harry cannot enjoy their life in California. There are people honestly struggling with grief and financial hardship. I just don’t understand what the point of this was and the timing was atrocious. — AustenCat7 (@AustenCat7) 08. март 2021.

Autor: N.V.