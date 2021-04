Zvezda filmova "Osvetnici: Rat beskraja" i "Kraj igre" Elizabet Olsen (32), razbesnela je izjavom o našoj zemlji i našem narodu i pokazala elementarno neznanje gostujući u jednoj emisiji.

- Zapravo nema ničeg jedinstveno srpskog, jer su oni tek oko 13 godina svoja zemlja. Oni nemaju ništa svoje, samo uzimaju od onih koji su u nekom momentu zauzeli njihovu zemlju - rekla je glumica gostujući u jednom američkom tok šou, prisećajući se vremena kada je u našoj zemlji snimala film "In secret" s Tomom Feltonom i Džesikom Lang.

Ne seća se samo Elizabet... u isto vreme kada je ona na snimanju kukala jer "Srbi mnogo pričaju", njen kolega, glumac iz serijala "Hari Poter" Tom Felton je pisao da je "Beograd predivan!".

"Svi su tako prijateljski nastrojeni! Ovo je divan grad i uživam vežbajući srpski", napisao je "Melfoj" i na našem jeziku napisao "Dobar dan" i "Hvala":

Everyone in Belgrade seems very friendly! It's a beautiful city, having fun practicing my Serbian. Dobre Dan :) x

Hvala x