PREMINUO POZNATI REPER! Predozirao se! Porodica saopštila tužne vesti! (FOTO)

Fanovi u žalosti!

Reper DMX preminuo je u 50. godini, nakon što je prošle subote hitno hospitalizovan zbog predoziranja.

- Duboko smo tužni što objavljujemo da je naš voljeni DMX, rođen kao Erl Simons, preminuo danas u 50. godini života u bolnici Vhite Plains - navodi se u izjavi i dodaje da je reper preminuo okružen porodicom, prenosi Si En En.

Umetnik je bio hospitalizovan od prošle nedelje kada je doživeo srčani udar u svom domu u NJujorku, prema rečima njegovog dugogodišnjeg advokata Mareja Rihmana.

Strani mediji su preneli da se DMX predozirao u petak, 2. aprila, što je izazvalo srčani udar nakon čega je reper hitno hospitalizovan.

Reper se godinama borio sa zloupotrebom supstanci, a u nekoliko navrata bio je na rehabilitaciji.

Di-Em-Eks se smatra ikonom hip-hopa, a sarađivao je sa umetnicima poput DŽej Zija, DŽa Rula i L L Kul DŽeja.

Muzičku karijeru započeo je početkom 1990-ih, a 1998. godine je izdao svoj prvi album "It's Dark and Hell Is Hot". NJegov najpoznatiji hit je singl "Party Up". Glumio je i u nekoliko filmova.

Long live DMX



1970 - 2021 🕊 pic.twitter.com/InaFcMXXIB — XXL Magazine (@XXL) 09. април 2021.

Autor: M.M.