POSLEDNJI DANI PRINCA FILIPA: Nije želeo da umre u bolnici, vreme je provodio sa kraljicom, a na stolu je imao sliku PRINCEZE DAJANE

Vest o smrti princa Filipa, supruga kraljice Elizabete Druge, potresla je javnost, a mnogi su odmah izjavili saučešće kraljevskoj porodici. Kako je već i poznato, poslednjih nekoliko nedelja princ Filip je bio narušenog zdravlja, čak je primljen i u bolnicu. Ipak, poslednje dane je proveo u svom domu.

Kako pišu britanski mediji, iako je princ bio u teškom zdravstvenom stanju, kraljica Elizabeta i on su uživali u vremenu koje im je preostalo. Poslednjih nedelja bi često spavao veći deo dana, ali je bilo trenutaka velike lucidnosti i radosnog zajedništva. Jedan takav trenutak dogodio se kada je ispustio naočare, a sluga je skočio napred da ih pokupi.

- Nema veze. Ja ću to uraditi - rekao je vojvoda podigavši ruku. Tako je i učinio, sagnuvši se do poda.

Jednom drugom prilikom kraljica je saznala da njen suprug odbija da nosi slušni aparat.

- To znači da moramo da vičemo - dodala je kraljica.

Neki su bili fokusirani na proslavu 100. rođendana princa u junu, ali on nije bio sentimentalan čovek. Za njega je bilo mnogo važnije da umre kod kuće u svom krevetu, datum je bio nebitan. A da to bude u dvorcu Vindzor, gde je rođena njegova majka princeza Alisa, praunuka kraljice Viktorije, bilo je od beskrajno većeg značaja. Poslednjih dana često je bio zatvoren u svojoj sobi, ali u nedeljama nakon puštanja iz bolnice prošlog meseca, bio je mirniji i tiši.

Hranu su mu slali na poslužavniku, ali on je često imao malo apetita. Promenile su se i neke rutine, pa je tako otkazao jutarnji čaj u 7:30 sati koji mu je sobar donosio u sobu, gde su se, među retkim ličnim stvarima koje je uvek držao na videlu, nalazile dve uramljene fotografije - jedna od njegove supruge i druga od njegove majke.

Zanimljivo je da je među porodičnim fotografijama dece i unuka koje je uvek držao na kancelarijskom stolu u Vindžoru bila i jedna od princa Čarlsa i princeze Dajane snimljena na dan njihovog venčanja.

Onih dana kada se osećao dovoljno snažno da izađe iz svoje sobe, oblačio bi košulju i džemper, pantalone i ispolirane cipele. Prema rečima upućenih, Filip se još uvek oblačio sam, barem donedavno. Kada su bili topli dani, zamolio bi za stolicu napolju, gde bi sedeo na suncu, sa prekrivačem na nogama. Često bi dremao. Kretao se otežano, pa je koristio štap. Povremeno bi dozvolio da ga guraju u invalidskim kolicima, ali osoblje je bilo oprezno kada je to predlagalo.

Kada se osećao dovoljno dobro, pričao je sa porodicom i prijateljima telefonom - za razliku od kraljice, nije bio fan Zoom poziva. Bio je frustriran ograničenjima uvedenim zbog kovida, koja nisu ograničavala samo posete porodice već su značila i poteškoće u nezi koja mu je bila potrebna.

Nije došlo do dramatičnog pada njegovog zdravlja, već je to bilo postepeno. Ranije ove nedelje, osoblje je reklo da je Filip "u dobroj formi". Još je čitao i pisao pisma. Bio je to čovek koji se ponosio svojom kondicijom i koji se retko žalio. Uprkos tome, nije bio bez bolova. Nažalost, u petak, 9. aprila, napustio je ovaj svet.

Autor: N.V.