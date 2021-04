NASLEDIO JE NJEGOVU TITULU! Nakon smrti princa Filipa, njegov sin preuzeo tron!

Evo o kome se radi.

Nakon smrti princa Filipa, supruga kraljice Elizabete, koja se desila 9. aprila ove godine, postavilo se pitanje ko će preuzeti njegovu titulu vojvode od Edinburga. Sada je i to razjašnjeno.

Naime, kako se navodi, titulu vojvode od Edinburga trenutno nosi princ Čarls. No, on je neće imati zauvek. Ako i kada Čarls postane kralj Engleske, titula vojvode od Edinburga pripašće princu Edvardu, najmlađem sinu kraljice Elizabete i princa Filipa. Ovaj dogovor je, kako se navodi, napravljen 1999. godine od strane kraljice, Filipa i Čarlsa i to na dan kada se princ Edvard oženio Sofi Rajs Džons.

Edvard i Sofi trenutno nose titule grofa, odnosno grofice od Veseksa, koje su dobili na dan njihovog venčanja.

Autor: N.V.