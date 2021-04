POZNATI JUTJUBER HITNO HOSPITALIZOVAN! Doživeo tešku saobraćajnu nezgodu! Evo u kakvom je stanju! (FOTO)

Čuveni Džefri Star hitno je hospitalizovan posle saobraćajne nezgode koju je doživeo nadomak svog doma u Vajomingu. Na njegovom zvaničnom Tviter nalogu, javnosti je saopšteno da je zajedno s najboljim drugom Danijelom Lukasom skrenuo s auto-puta zbog poledice, izgubivši kontrolu nad vozilom, koje se zatim tri puta prevrnulo.

Fotografija iz bolnice mnoge je zabrinula, kako jutjuber leži zatvorenih očiju i sa kragnom.

A few hours ago Jeffree and Daniel were in a severe car accident and the car flipped 3 times after hitting black ice 💔 We will update you all when the doctor gives us more info. So thankful they are both alive. pic.twitter.com/ZIyikskJlq