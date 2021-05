PREMINUO SLAVNI GLUMAC Opaka bolest ipak je bila jača, kum objavio poslednju fotografiju iz bolničke postelje... TUGA

Nadali su se najboljem, međutim glumac ipak nije izdržao.

Glumac Toni Armatrejding, zvezda serije "Notting hill", preminuo je danas u 60. godini. On se, kako pišu inostrani mediji, dugo borio sa rakom, a danas je izgubio borbu s opakom bolešču. Tužnu vest saopštio je njegov blizak prijatelj.

- Moj dragi prijatelj umro je pre sat vremena. Imao sam privilegiju da mu budem kum, mnogo sam ga voleo. Bio je divan glumac i dobar prijatelj. Ovo je poslednja slika, od prošle noći - saopštio je Tim Bentinck.

Toni je još poznat po ulozi u filmovima "The Saint", "Now You See Me 2" i mnogim drugim.

Autor: D.T.