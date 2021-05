OVIM ZGRANULA MNOGE! Kim Kardašijan eksperimentiše sa izgledom, ovaj TREND se mnogima ne dopada, a evo kakvu je promenu napravila! (FOTO)

Ostavila mnoge u čudu!

Kim Kardašijan (40) voli modu i trendove. Mnogo puta je eksperimentisala sa svojim izgledom, menjajući način oblačenja, šminkanja pa i boju kose. Ovog puta je rešila da sve na društvenim mrežama iznenadi - fotografisala se sa izblajhanim obrvama! Ona je dve fotografije objavila na svom Tviter nalogu koje su u rekodnom roku dobile 34.300 lajkova i mnogo komentara.

Ona pozira najpre sa crnom kosom i pletenicama i izblajhanim obrvama, da bi nešto kasnije objavila fotografiju sa plavom kosom i isto izblajhanim obrvama i jakom šminkom.

- Izblajhane obrve za posebno snimanje - stoji u opisu.

Mnogi nisu mogli da veruju šta vide i komentari su bili raznoliki, od toga da je ne prepoznaju i da im se čini da je to neka druga osoba u pitanju do kritika da ne treba to da radi.

Neki su se i šalili da liči na Džefri Stara koji je poznat i po tome što upošte nema obrve.

Neki su rešili da prate Kimin put i uradili isto.

Međutim, ako rešite da ispratite ovaj trend nikako to ne radite u kućnim uslovima.

I taman kada su svi pomislili da je ovo promena koja će Kim Kardašijan držati duže vreme, ona se javila istog dana i poručila da ipak više voli tamnije tonove.

- I odjednom, opet sam tamna - napisala je na Tviteru.

