PRE 17 GODINA RUSLANA JE NA EVROSONGU NAPRAVILA SPEKTAKL: Sada ima 47 godina, a i dalje žari i pali! Evo kako danas izgleda! (VIDEO)

Bila i ostala - bomba!

Bilo je to pre 17 godina: Evrosong, 2004. godina, kada je Ruslana iz Ukrajine pobedia sa pesmom "Divlji ples".

Ona je ostala upamćena po svom nastupu i godinama kasnije, dok je drugima osnovna asocijacija na ovo veliko muzičko takmičenje.

"Wild Dances" je imala sve elemente potrebne za pobedu: pevljivu pesmu, atraktivnu koreografiju, glas, ali i stas glavne pevačice.

Video snimak ove pesme na Jutjubu ima preko 30 miliona pregleda.

Ruslana danas ima 47 godina, ali za nju kao da je vreme stalo - nije se promenila baš nimalo. Ostala je u top - formi, a još uvek uživa veliku popularnost.

Ruslana danas učestvuje u predstavljanju svoje zemlje strancima:

"Često me pitaju da li sam se ikada osećala kao kulturna ambasadorka Ukrajine. Možda to možemo drugačije reći, ali jedino što sam zaista želela jest da Evropa oseti pozitivne emocije koje dolaze iz Ukrajine. Naši bubnjevi, ritam, kostimi, to je nešto što se ne može zaboraviti, pa mi se čini da smo uspeli", napisala je između ostalog na svom Instagram profilu.

Nakon pobede na Evrosongu neko se vreme bavila i političkim aktivizmom, a pre nekoliko godina obožavatelji su ju mogli videti na istom takmičenju u Lisabonu gde se pojavila kao podrška ukrajinskom kandidatu i njihovoj zemlji, što je kod mnogih obožavatelja i vernih pratilaca Evrosonga probudilo veliku nostalgiju.

Aktivno je podržavala demokratske procese u Ukrajini tokom 2004. i 2005. godine i Narandžastu revoluciju, čak je postala i njen svojevrsni zaštitni simbol, a svoju je muziku je koristila i u svrhu borbe protiv trgovine ljudima. Od 2006. do 2007. bila je i zastupnica u ukrajinskom parlamentu.

Ruslana je od 1995. godine u srećnom braku s ukrajinskim producentom i tekstopiscem Oleksandrom Ksenofontovim, koji je zapravo autor teksta za njen nezaboravni i pobednički hit “Wild Dances”. Zajedno vode kompaniju LuxenBourg Studio, koja se bavi snimanjem radijske i filmske muzike.

Muzikom se počela baviti od malih nogu. Još je kao 4-godišnja devojčica počela je pohađati muziču školu, a u mladim danima pevala je u bendovima. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji smer pijanistkinja i dirigentkinja.

Autor: M.M.