MADONA VIŠE NIJE LJUDSKO BIĆE, FANOVI OSULI PALJBU PO NJOJ: Ličiš na vanzemaljca, ti si za muzej voštanih figura! (FOTO)

Madonin izgled našao se na meti kritika fanova.

Decenijama je bila apsolutna kraljica transformacija, ali sada je, slažu se i najvatreniji fanovi, preterala. Madona više ne liči na sebe, otkrivaju njene aktuelne fotografije sa društvenih mreža.

Previše botoksa, plastične operacije ili preterana zloupotreba filtera? Ili sve zajedno? U svakom slučaju, nije baš prirodno da ovako izgleda žena koja je u avgustu napunila 62 godine.

Znamo da je pop ikona pravi manijak kada je reč o vežbanju, održavanju vitalnosti i prolongiranju mladosti, međutim, ako je verovati poslednjim prizorima iz njenog „štaba“, teško da više može normalno da se nasmeje.

„Izgledaš kao vanzemaljac“, „postala si žena mačka“, „kao da si pobegla iz muzeja voštanih figura“, poručuju joj u komentarima, mada je dobila i ponudu za brak.

Dosledna sebi, Madona ništa ne komentariše. Nije se oglašavala povodom „overdose“ kritika, ali se zato nedavno pohvalila novom tetovažom. Ruku na srce, dugo joj je i trebalo da se odvaži na taj korak. Prvi tatu uradila je tek krajem 2020. godine, kada je ruku ukrasila inicijalima dece „L R D M S E“, u stilu slova na pisaćoj mašini. „Inked by the very first time“, našalili su se obožavaoci, aludirajući na njen hit „Like a Virgin“.

Autor: M.M.