LEJDI GAGA PROGOVORILA O JEZIVIM DETALJIM IZ PROŠLOSTI: 'Silovao me je MESECIMA i ostavio TRUDNU na ulici, ne želim NIKAD više da ga VIDIM!'

Ne može više da ćuti!

Ledi Gaga (35) je prvi put otkrila detalje silovanja koje je proživela kad je imala 19 godina.

Govorila je u dokumentarnom serijalu Opre Vinfri i princa Harija pod nazivom The Me You Can't See (Ja koju ne možeš da vidiš), a koji se bavi mentalnim zdravljem.

Gaga je ispričala da je silovao stariji muzički producent, nakon čega je ostala trudna.

- Imala sam 19 godina i radila u tom poslu, a producent mi je rekao: "Skidaj odeću." Ja sam rekla ne. Onda sam samo otišla, a on mi je rekao da će spaliti svu moju muziku. I nije se zaustavio. Nije prestao da pita. Samo sam se ukočila, ni ne sećam se svega", rekla je i dodala da je "ostavio trudnu na čošku".

Nije htela da imenuje producenta koji je to učinio, samo je rekla da ga više nikad ne želi videti.

Takođe je rekla da je nakon toga doživela "totalni nervni slom" i da je imala PTSP.

- Prvo sam bila puna bola, zatim sam otupela, a onda sam nedeljama bila bolesna. Shvatila sam da je to ista vrsta boli koju sam osećala kad me osoba koja me silovala ostavila trudnu na uglu ispred kuće mojih roditelja jer sam povraćala i osećala mučninu. To se događalo jer sam bila zlostavljana i jer sam mesecima bila zatvorena u studiju - rekla je pevačica.

- Imala sam totalno psihotičnu pauzu i par godina nisam bila svoja. I danas kada osećam bol, to je ista ta bol nakon silovanja. Imala sam toliko magnetnih rezonanci i skeniranja koja nisu pokazala ništa, ali telo pamti! - govori Gaga.

Pop zvezda je priznala da je često pokušala da se odupire od impulsa za samopovređivanjem.

- Čak i ako imam šest dobrih meseci, dovoljno je jedan loš dan da se osećam grozno. I kad kažem da se osećam grozno, mislim da želim da se ubijem. Misli o umiranju. Pitam se da li ću to ikada uraditi. Naučila sam sve načine da se izvučem iz tog razmišljanja - rekla je.

- Znate zašto nije dobro samopovređivati se? Zato što se posle osećaš još gore. Misliš da će ti biti bolje jer nekom pokazuješ: "Gledaj, boli me! Ali to ne pomaže" - iskrena je pevačica.

Gaga priča kako ovo priznanje nije tu da bi ona izazvala sažaljenje, već da bi njena priča pomogla drugima:

- Ne pričam ovo da bih izazvala sažaljenje. Iskreno, ovo je veoma teško priznati. Još uvek osećam sramotu zbog toga. Kako da objasnim ljudima da imam privilegije, imam novac, imam moć, a osećam se jadno? Kako? Ne želim da ova priča izazove suze sažaljenja. Dobro sam. Želim da ova priča otvori srce za nekog drugog. Kažem vam: prošla sam to i tim ljudima je potrebna pomoć. Moje isceljenje mi daje mogućnost da pričam o tome - zaključila je Ledi Gaga u emisiji.

Gaga je prvi put otkrila da je silovana još 2014. u razgovoru s radijskim DJ-em Hauardom Sternom.

- Bila sam senka same sebe. Nikome za to nisam rekla nekih sedam godina. Nisam znala kako to prihvatiti. Nisam znala kako prestati kriviti sebe. To me potpuno promenilo. Promenilo je moje telo i moje misli - ispričala je tada.

Autor: M.M.