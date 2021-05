MAJKA ČAK NORISA NAPUNILA 100 GODINA: 'Mama, ne mogu da verujem da imaš te godine i sina od 81!' (FOTO)

Filmski glumac tvrdi da ne bi bio čovek kakav jeste, da nje nije bilo!

Čak Noris nikada nije krio koliko voli svoju majku, Vilmu Noris Najt. Za njen 100. rođendan u njegovom domu zato je, u stvari, bilo dva povoda za slavlje – kako je u tom periodu „pao” i Dan majki, pa je glumac svu svoju pažnju posvetio upravo njoj.

– Ne mogu da verujem, a ni ona! 100 godina, stvarno neverovatno! Ne bih bio čovek kakav jesam da nije bilo nje. Blagosloven sam što je imam – pisao je on u posebnom tekstu za „WND”, tim povodom: Ona je, inače, imala veoma težak život. Rasla je u siromaštvu, pa završila i u domu sa samo osam godina. Dve godine su je lečili od retke bolesti, pa je i iz doma odvedena. Sve to vreme provela je u dečijoj bolnici. Kasnije, posle Velike depresije, brala je pamuksamo da preživi. Nikad joj ništa nije bilo lako… Udala se za mog oca sa 16, a onda bila ostavljena da sama podiže tri dečaka. Ja sam, kao najstariji, često bio očinska figura. Bili smo siromašni, ali to nas nije slomilo – nastaio je Čak, objašnjavajući koliko je smatra jakom, divnom ženom koja se za njega često i molila.

– Mama, ne znam u šta teže mogu da poverujem. U to da imaš 100 godina ili što imaš sina od 81! Zahvalan sam što si tu. I brat Aron, isto. Uvek smo i bili. Samo guramo napred! – otvorio je dušu on.

Autor: M.M.