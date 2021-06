Skrećem pažnju na ovo jer ne želim da ljudi misle da je moj život savršen jer to definitivno uopšte nije – napisala je slavna pevačica.

Jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda, Britni Spirs, je na sudu odgovornom za nadzor starateljstva nad njom rekla da želi konačno da živi svoj život, kao i da se što pre završi dugogodišnja borba za starateljstvo koju njen otac ima nad njom.

Britni punih 13 godina nema kontrolu nad svojim životom i imovinom zbog nervnog sloma koji je doživela 2008. godine kada se ošišala na ćelavo. Prethodnu deceniju su njeni brojni pratioci bili uz nju, a ona im se sada obratila potresnom porukom, objasnivši im da je na Instagramu predstavljala da živi u idili, dok je zapravo sve bilo farsa i pakao.

– Želim da vam otkrijem malu tajnu… Verujem da svi mi želimo život iz bajke i po mojim objavama činilo se da je moj život prilično savršen… Mislim da je to nešto čemu svi težimo! To je bila jedna od najboljih osobina moje majke… Bez obzira na to koliko je bio us*an dan kad sam bila mlađa, zbog mene i moje braće i sestara uvek se pretvarala da je sve u redu – započela je Britni uz citat o bajkama uz koji je kao autor naveden Albert Ajnštajn.

– Skrećem pažnju na ovo jer ne želim da ljudi misle da je moj život savršen jer to definitivno uopšte nije. I ako ste pročitali bilo što o meni u vestima ove nedelje, očito sada stvarno znate da nije savršen. Izvinjavam se što sam se pretvarala da sam dobro protekle dve godine. Učinila sam to zbog svog ponosa i bilo mi je neugodno da podelim šta mi se događa. Ali iskreno, ko ionako ne želi da ima zabavan Instagram? Verovali ili ne, pretvaranje da sam dobro zapravo je pomoglo. Pa sam odlučila da objavim ovaj citat danas, jer, kako kažu, ako prolazite kroz pakao… Instagram je za mene bio kul mesto na kojem sam mogla da delim svoje prisustvo i postojanje. Mesto na kojem sam se osećala kao da vredim, uprkos onome što sam proživljavala… I hej, uspelo je. Pa sam odlučila da čitam još bajki – napisala je ona, a onda su usledili komentari podrške njenih brojnih fanova.

Podsetimo, juče su ispred suda okupili su se njeni fanovi koji su nosili transparente sa natpisom "Oslobodite Britni". Osim toga, njoj je podršku pružio i bivši dečko Džastin Timberlejk, sa kojim je u vezi bila od 1999. do 2002. godine, napisavši na Tviteru:

– Niko nikada ne bi trebalo da bude držan protiv svoje volje… Niti da ikada mora da traži dozvolu za pristup svemu onome za šta je toliko naporno radila – napisao je on.

