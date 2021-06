SKORO ČETIRI DECENIJE KRIJE DA IMA ĆERKU?! Sestru Majkla Džeksona bivši muž OPTUŽIO da je LAŽIRALA POBAČAJ! ŠOK!

Njenim fanovima je opštepoznato da je čuvena pop zvezda izgubila bebu 1984. godine, ali njen bivši suprug tvrdi da to nije istina.

Muzička zvezda i sestra kralja popa Majkla Džeksona, Dženet Džekson izgubila je bebu pre skoro četiri decenije, ali postoji glasina u vezi s tim pobačajem koja ne prestaje da kruži.

Njenim fanovima je opštepoznato da je čuvena pop zvezda izgubila bebu 1984. godine, ali njen bivši suprug, Džejms Debarž, tvrdi da to nije istina. Naime, on je 2016. godine u dokumentarnom filmu "Hip-hop odrastanje" rekao da je to dete rođeno.

Članica čuvene muzičke porodice Džekson i mlađa sestra "kralja popa" stala je na ludi kamen s Debaržom 1984. godine, i to nakon veoma kratke veze, a brak je poništen nakon svega godinu dana.

U to vreme, Holivudom je kružila glasina da je Dženet u drugom stanju, kao i da je izgubila bebu, ali pre nekoliko godina američki mediji su pisali da tu nema mnogo istine. Navodno, do spontanog pobačaja nije došlo, pevačica je rodila devojčicu, a potom je skrivala decenijama.

- Dosta mi je skrivanja - rekao je Debarž u pomenutom dokumentarcu - Dosta mi je toga da istina ne izlazi na videlo, da se ljudi ponašaju kao kukavice. Želeo sam da progovorim o tome jer je neko morao! Iskreno, ja to tada nisam ni znao. Naterala me je da poverujem da beba ne postoji i da godinama ne verujem tračevima. Ali tračevi su istiniti - objasnio je.

Pevačica se nije oglašavala povodom ovih optužbi.

Inače, ona je bila u kratkom braku s poznatim katarskim biznismenom Visamom al Manom i toliko je bila posvećena ovoj ljubavi da je zbog njega prešla u islam. U 51. godini donela je na svet njihovog sina Eisu al Mana. Ipak, njihova ljubav nije potrajala, a pevačica je navodno u braku trpela psihičko zlostavljanje.

Autor: M.K.