ISPLIVAO ŠOK SNIMAK SA TURNEJE! Sad je jasno kroz kakvu torturu je prolazila Britni Spirs! (VIDEO)

U svom obraćanju sudu, pop princeza Britni Spirs ispričala je mnogo šokantnih stvari o tome kako izgleda njen život pod starateljstvom, a sada se pojavio dokaz za jednu od njenih tvrdnji.

Pevačica Britni Spirs, koja od 2008. godine nema prava da upravlja svojim novcem niti da donosi odluke o bilo čemu u svom životu, uključujući lečenje , prekjuče je pred sudom u Los Anđelesu konačno otvoreno pričala o tome kako otac Džejmi Spirs i njen "starateljski tim" kontrolišu svaki aspekt njenog života. Ona je iznela potresne detalje, poput toga da želi da se uda i ima još jedno dete, ali joj staratelji ne daju da ode kod lekara i izvadi spiralu, da joj je davan lek koji je omamljuje do mere da ne može da govori, da ne može da koristi sopstveni novac i još mnogo, mnogo toga.

Britni je istakla i da je 2018. godine naterana da ode na turneju Piece of Me iako to nije želela.

- Bilo je preteće i strašno. Iz straha sam otišla na turneju - rekla je pevačica, koja je potom sve dirnula rekavši sudiji: - Gospođo, ja nisam ničiji rob. Mogu da kažem "ne" plesnom pokretu.

Sada je jedan pevačicin fan na Tviteru podelio snimak nastao u Atlantik sitiju, tokom pomenute turneje, a koji pokazuje da je Spirsova, po svemu sudeći, morala da nastupa u lošem zdravstvenom stanju.

Dear @britneyspears ….I feel like we owe you an apology. We bought into the whole hype of BRITNEY the performer, without much consideration for how Britney Jean Spears, the person, was coping through each day. Looking back now, I remember you saying this in front of me… pic.twitter.com/I80ODPKPvq