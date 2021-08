LEGENDARNI PEVAČ PREMINUO U SNU: Uzrok smrti slavnog muzičara tek treba da se utvrdi! Svi u neverici, a naša publika će ga zauvek pamtiti po OVOME!

Tuga!

Denis Di Ti Tomas, jedan od osnivača džez, soul, R'n'B, fank i disko muzičke grupe Kool & the Gang, umro je u subotu u snu, rekao je njegov portparol. Imao je 70 godina, a uzrok smrti muzičara tek treba da se utvrdi.

Originalni član Kool & the Gang, Denis je bio sama duša benda – rekao je portparol, a prenose strani mediji.

Denis je svirao i saksofon, flautu, udaraljke, dodao je. Tomas se pamti po velikom hitu iz 1971. "Who’s Gonna Take the Weight". Preminuo je godinu dana nakon smrti Ronalda Bela, takođe jednog od osnivača Kool & The Gang, koji je umro u 69. godini.

Bend Kool & The Gang osnovali su prijatelji iz komšiluka i ona je postala jedan od najvećih R'n'B bendova sa hitovima kao što su "Jungle Boogie", "Hollywood Swinging", "Celebration", "Get Down On It" i "Ladies' Night".

Bend je nastupio u Beogradu 2010. godine gde je publika oduševljeno pevala i uživala u muzici.

