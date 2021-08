UDARNO! POP PRINCEZA JE PONOVO SLOBODNA! Otac Britni Spirs odustao od starateljstva!

Nakon brojnih turbulencija Britni Spirs je ponovo slobodna žena, pošto je njen otac Džejmi odlučio da više neće biti njen zakonski staratelj.

Saznalo se da Džejmijev advokat podneo pravne dokumente u kojima kaže:

JUST IN - Jamie Spears, Britney Spears' father Agrees to Step Down as her Conservator - TMZ