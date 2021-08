BIZARNO! Svetske zvezde ne mare za HIGIJENU! Ovi glumci se NE KUPAJU, a OVO je razlog! ŠOK!

Iznenadiće vas spisak imena!

Mnogi holivudski frajeri o kojima žene širom sveta maštaju, imaju manjak higijenskih navika iz različitih razloga. Sve je počelo kada su nedavno Ešton Kučer i Mila Kunis, čuveni glumački par, priznali da ne vole često da se tuširaju, a ni decu ne kupaju previše često.

Onda je njihov kolega, glumac Džejk Džilenhol, na nedavnoj promociji novog Prada parfema izjavom da je tuširanje nepotrebno šokirao javnost, on nije jedini pripadnik džet-seta koji ne voli baš da se tušira. Što je najgore, to nije ništa novo.

Među njih spada i Bred Pit, a njegove navike s javnošću je podelio reditelj Eli Rot, koji se i sam poprilično iznenadio kada mu je glumac otkrio da je najbolji način da na filmskom setu ostaneš čist, jednostavno da se obrišeš vlažnim maramicama.

Podelio je sa mnom detalj da kada se znojiš, a nemaš vremena da odeš pod tuš, jednostavno se dečjim maramicama obrišeš ispod ruke - rekao je Eli Rot i potom citirao Pita:

Imam šestoro dece, oduzimaju mi vreme, stoga brzo brisanje maramicama ispod pazuha… Nemam vremena da se tuširam - rekao je Bred.

Glasine o higijenskim navikama Roberta Petinsona krenule su još na snimanju „Sumrak sage“. Godinama kasnije, na pitanje da li je istina da jednom prilikom kosu nije oprao punih šest nedelja, odgovorio je:

– Vrlo verovatno. Ne znam. Ne vidim poentu u pranju kose - rekao je glumac.

– On smrdi, i to odvratno. Nikada se ne tušira i zbog toga izluđuje ljude na setu – izjavio je izvor sa snimanja o glumcu koji je u međuvremenu postao i zaštitno lice za Dior Homme parfema.

Na spisku aljkavih holivudskih frajera našao se i Šaja Labaf, kog su kolege na snimanju filma Breda Pita, „Bes“, oštro kritikovali zbog njegovih bizarnih i navika. Prema njihovim rečima, on je svoju ulogu vojnika Drugog svetskog rata shvatio preozbiljno. Ne samo da je sam sebi na snimanju iščupao zub, već je i odbio da se tušira nedeljama, a sve kako bi šro bolje ušao u lik i to kako se on osećao dok je živeo u rovovima.

Čak i zvezda „Srednjoškolskog mjuzikla“, Zak Efron, nerado odlazi pod tuš, uprkos činjenici da obožava vežbanje, vožnju bicikla i igranje košarke. Upravo je izvor sa snimanja tog filmskog hita otkrio njegove navike:

Zak ne voli tuširanje, i to je odvratno jer on obožava da vežba i stalno igra košarku… I sada zamislite kada se danima nakon toga ne istušira. Toliko je lenj da se tek ponekad obriše vlažnim maramicama - rekao je Zak

Glumica Rene Zelveger imala je problem s Raselom Krouom na setu filma „Bajka o bokseru“. Budući da su glumili par, trebalo je da snime nekoliko intimnih scena, što je glumica počela da odbija, i to iz jednostavnog razloga – nije mogla da podnese njegov smrad.

Zbog ovoga se s njim suočio i reditelj i upozorio ga da drži do higijene, što je Krou odbio. Zbog toga nije imao drugog izbora nego da unajmiti dublera koji će te scene snimiti sa Zelveger.

Zbog stalnih putovanja, snimanja i trošenja svog bogatstva, glumac Džoni Dep kaže da često nema vremena za higijenu. Njegovi prijatelji tvrde da se glumac nekad danima ne okupa. Džoni veruje da je njegov prirodni miris, ponekad i danima star, bolji od svežeg i ugodnog mirisa koji bi imao da se češće kupa.

Bredli Kuper je u jednom intervjuu za časopis „Eskvajer“ priznao da nikada ne koristi dezodarans, niti kolonjsku vodu. Popularni glumac veruje da se njegovo telo „samo čisti“, pa ne mora mnogo da se brine oko higijene.

Slično je i s oskarovcem Metjuom Mekonahijem, koji je u intervjuu za časopis „Pipl“ svojevremeno izjavio:

– Ne volim da imam miris nečeg ili, još gore, nekog drugog. Zato nikad ne koristim dezodorans - rekao je Metju.

Autor: M. P.