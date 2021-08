ČUVENI MUZIČAR OPTUŽEN ZA SILOVANJE I DROGIRANJE MALOLETNICE: Javnost u šoku!

Muzičar Bob Dilan nedeljama je kljukao 12-godišnju devojčicu i hranio je drogom i alkoholom pre nego što ju je više puta seksualno zlostavljao, navodi se u tužbi podnetoj u petak Vrhovnom sudu Menhetna.

Naime, danas 65-godišnja žena iz Grinviča, Konektikat, identifikovana samo inicijalima JC, kaže da su se incidenti dogodili 1965. godine, kada je Dilan imao oko 24 godine.

Neki od navodnih incidenata dogodili su se u pevačevom stanu u hotelu Čelsi.

