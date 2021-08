U PITANJU SU MILIONI! Čuveni maneken tvrdi: Đani mi je ostao dužan OZBILJNE PARE!

„Bog da mu dušu... Ali ovo je istina", tvrdi čuveni Lanconi.

Italijanski model Fabio Lanconi mnoge je zatekao kada je ispričao da pokojni Đani Versače, makar ako njega neko pita – nije bio baš dobar, pošten čovek. Svojevremeno, zakinuo ga je za ozbiljne pare, objasnio je pa dodao kako „on možda jeste ostao veliko ime, ali to i nije baš u potpunosti zaslužio. Priču je počeo informacijom kako je jednom prilikom ostvario veći uspeh od Sindi Kraford, međutim, to mu se uopšte nije isplatilo.

Za to, kaže, krivi velikog Đanija, dan-danas za mnoge – neprežaljenog dizajnera.

U to vreme, raditi njihovu kampanju je bila velika čast, ali i stvar prestiža – počeo je Fabio u „People in the ’90s” podkastu, govoreći o svojoj karijeri, a ujedno i o tome kada ga je i kako to Versače razočarao:

To je bilo nešto najbolje što modelu može da se desi, bilo da ste muškarac ili žena. Kad sam potpisao ugovor, bio sam veći i od Sindi, kao i od ostalih devojaka – prisećao se on, pa dodao kako je to trebalo da mu obezbedi milione dolara, zajedno još i s reklamom za parfem za istu kuću.

Kad sam i to obavio, desilo se da je miris postao veoma popularan kod publike. Dolazilo je od 15 do 20 hiljada ljudi samo da me vidi ispred „Saks Fifth Avenue” – nastavio je, pa istakao da za projekat, međutim, nije bio plaćen po dogovoru.

Navodno, Đani ga je „zavrnuo”, a milioni su bili u pitanju.

