NASTAVLJA SE CRNI NIZ Velika tragedija, preminuo još jedan glumac! Dušu je uneo u ovaj lik i nikad ga nećemo zaboraviti (FOTO)

Legendarni glumac Ed Asner, koji se proslavio ulogama u sitkomu "The Mary Tyler Moore Show" i filmovima Vilenjak i "Up", preminuo je u 91. godini života, potvrdila je njegova porodica na Tviteru.

Žao nam je što vas moramo obavestiti da je naš voljeni otac jutros mirno preminuo. Ne možemo rečima opisati tugu koju osećamo. Poljubac u čelo i laku noć, tata. Volimo te - napisali su.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 29. август 2021.

Dobitnik je sedam Emija i prvi je osvojio nagrade u dramskim i komičarskim kategorijama za portretisanje istog lika.

Did you get your tickets for our sweepstakes yet? Over 75 collectible items signed by me to raise money for The Ed Asner Family Center. UP stuff, MTM stuff, great stuff! Hurry only 6 days left! Go to https://t.co/KGa4utR27e to get tix. @ThePixarPost #funkopop #pixar #dugdays pic.twitter.com/gBIjEc19it — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 12. август 2021.

U 2000-ima Asner je uživao u drugom talasu svoje duge karijere. Glumio je Božić Batu u filmu Vilenjak iz 2003. godine, a šest godina kasnije dao je glas liku Karla Fredriksena u animiranom filmu "Up".

You gotta love Carl. Join me for an exclusive sneak peak screening and live Q&A! Win collectibles signed by yours truly! Only 11 days left to get tix! All proceeds go to @EdAsnerCenter. Here's the link to find out more: https://t.co/xCOgFNhnRj pic.twitter.com/0krxRkNPlm — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 08. август 2021.

Pre samo nekoliko dana Asner je u intervjuu razgovarao o padu Kabula i mogućnosti opoziva guvernera Kalifornije Gevina Njusoma.

Autor: D.T.